Altın fiyatları ne kadar oldu? Dünyanın en zengin madenlerinden altının gram fiyatı, dün kapanışta yüzde 0,79 yükselişle işlem gördü. Uzmanlar, FED faiz kararının altın fiyatlarında etkili olacağını belirtmişti. Peki, 21 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son durum: 21 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın, bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu?21.03.2019 10:07
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