Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 17 Nisan Çarşamba

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ve düğün sezonunun başlaması ile birlikte takı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı, dün yüzde 0,63 düşüşle 238,40 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika! 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 17 Nisan Çarşamba17.04.2019 09:22
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