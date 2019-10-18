Altın fiyatları ne kadar? 18 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? 18.10.2019 09:50

Altın fiyatları son dakika... Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları karışık seyrediyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,36 yükselişle 282,50 liradan işlem gören gram altın, 18 Ekim'e 279,55 liradan başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 18 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 282,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatları, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından karışık seyretti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

18 Ekim Cuma günü gram altın 279,55 liradan alınırken, 279,60 liradan satılıyor.

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

18 Ekim Cuma çeyrek altın 450,04 liradan alınırken, 460,23 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

18 Ekim Cuma yarım altın 897,26 liradan alınırken, 920,46 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

18 Ekim Cuma tam altın 1.856,40 liradan alınırken, 1.902,85 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

18 Ekim Cuma Cumhuriyet altını 1.861,00 liradan alınırken, 1.889,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,33

160,45

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,33

205,49

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,52

256,72