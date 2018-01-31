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Alparslan Kuytul'un FETÖ tetikçiliği

30 Ocak 2018, Salı
Furkan Vakfı'nın sözde hoca özde provokatör ajan olan başkanı Alparslan Kuytul FETÖ tetikçiliği yaptı. Kuytul, darbe girişimini "hayırla" karşıladı, tutuklu FETÖ'cülere sahip çıktı.
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