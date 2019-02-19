Haberler Web TV Almanya'dan DEAŞ'a katılan Türk kızı Derya konuştu

Almanya'dan DEAŞ'a katılan Türk kızı Derya konuştu

19.02.2019 11:17

Almanya’dan terör örgütü DEAŞ’a katılan Derya Ö., ülkeye geri döndü, şimdi DEAŞ üyesi olmak ve silahlı eğitim almakla suçlanıyor. "Suriye'de ilk gecemizde işkence yapılan bir depoda kaldık" diye anlatan Derya burada burka giyip silahlı eğitim almış. 2015 yılında Mario S. Irak'a geçmiş, Derya ise bir erkek bebek dünyaya getirmiş.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları