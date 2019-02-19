Almanya'dan DEAŞ'a katılan Türk kızı Derya konuştu 19.02.2019 11:17

Almanya’dan terör örgütü DEAŞ’a katılan Derya Ö., ülkeye geri döndü, şimdi DEAŞ üyesi olmak ve silahlı eğitim almakla suçlanıyor. "Suriye'de ilk gecemizde işkence yapılan bir depoda kaldık" diye anlatan Derya burada burka giyip silahlı eğitim almış. 2015 yılında Mario S. Irak'a geçmiş, Derya ise bir erkek bebek dünyaya getirmiş.