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"Allah'tan başka kimseye secde etmem"

31 Ocak 2018, Çarşamba
ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de geceye damga vuran sahne
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