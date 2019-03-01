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Alinur Aktaş'ın paylaşım rekorları kıran seçim şarkısı çok beğenildi

01.03.2019 07:47

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın paylaştığı seçim şarkısı çok beğenildi ve sosyal medyada sıkça paylaşıldı.


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