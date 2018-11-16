Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı: Seni yaşatmayız, savcımızı yedirmeyiz 16 Kasım 2018, Cuma

İş adamı Ali Ağaoğlu, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Oz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Sanık Aktaş’ın beraberindekilerle birlikte ofisinde Zekeriya Öz’ün Dubai tatili masraflarına ilişkin eski tarihli makbuz istediklerini aktaran Ağaoğlu, “Savcımızı yedirmeyiz. Seni yaşatmayız” demeleri üzerine gelenleri ofisinden kovduğunu söyledi.