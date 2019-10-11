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Aldattığı karısının ciğeriyle yaşayan adam hamile sevgilisini stüdyoya getirdi! Müge Anlı çileden çıktı |Video

11.10.2019 12:22

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melike Özmen canlı yayında 12 yıllık hasta eşine verdiği karaciğerini geri isteyip sosyal medyanın gündemine oturdu. Aldattığı eşinin karaciğeri ile yaşayan Ekrem Özmen, hamile bıraktığı sevgilisi Zekiye Altun ile canlı yayına katıldı. "Kalbim çok kırıldı, ciğerimi geri istiyorum" diyen Melike Özmen, eşinin sevgilisi Zekiye Altun ile canlı yayında gergin anlar yaşadı. Müge Anlı'nın, "Ben senin gibi bir adamın nikahında 1 saat bile kalmam." sözleri stüdyoda alkış aldı. İşte canlı yayında yaşananlar...


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