Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin yerine yapılacak olan opera binasının tanıtımını yaptı. Dev proje başta sanat camiası olmak üzere vatandaşlardan da tam not aldı. Fakat Türkiye'nin her projesine karşı çıkan Mimarlar Odası ve yeni Türkiye'nin yeni projelerini hazmedemeyen ittifaklar kendinden beklenenleri yaptı ve opera binasına da karşı çıktı.Peki AKM nasıl yapıldı? Günümüze nasıl geldi? İşte dünden bugüne AKM'yi anlatan belgesel.
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