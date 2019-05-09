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AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen şahıs CHP'li çıktı!

09.05.2019 22:11


İstanbul Ümraniye'de, bir sokak röportajında, 31 Mart Seçimlerinde oyunu Binali Yıldırım'a verdiğini, 23 Haziran'da ise Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyen şahsın Mahmut Tanal ile fotoğrafları ve CHP ilçe teşkilatında görev yaptığı ortaya çıktı. CHP'lilerin seçim öncesi taktiği pes dedirtti. İşte o görüntüler...

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