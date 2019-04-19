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AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dosyaların ayrıntıları neler?

19.04.2019 22:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında AK Parti'nin YSK'ya sunduğu belgelere ilişkin ayrıntıları anlattı. Yavuz, "YSK, cumartesi ya da pazartesi belgeleri görüşmeye başlayacak bilgisi var. FETÖ bu işin içinde. FETÖ'nün de bu işin içinde olduğundan emin olacağım belgeler elimde var. "dedi.


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