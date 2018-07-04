Ak Parti'nin idam ve hadım önergesini CHP reddetti

Ak Parti'nin idam ve hadım önergesini CHP reddetti03 Temmuz 2018, Salı
"Meclis'te çocuk istismarı komisyonu kurulmasını AK Parti engelledi" yalanını sosyal medyada yayan klavye tetikçileri, iftiralarıyla çocuk istismarına karşı yapılan düzenlenmelerin AK Parti tarafından engellendiği algısını yaratmaya çalıştı.
Çocuk mağduriyetleri üzerinden bile iftiralarla algı yaratarak oy devşirme peşine düşenlerin yalanları ise ortaya çıkan bu kayıtlarla gün yüzüne çıktı.
Ortaya çıkan kayıtlar AK Parti'nin verdiği idam ve hadım önergesine karşılık, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer'in "Bebeklere çocuklara tecavüz eden mahkumlar devletin namusudur hadım edilmemeli. Hadım ve idam insanlık onuruna aykırıdır" diyerek adeta tecavüzcüleri savunduğunu gözler önüne serdi...
İşte o kan donduran ifadeler...
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