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AK Parti'nin Adana mitinginde mahşeri kalabalık

19 Haziran 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak partisinin Adana mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhteşem bir kalabalık karşıladı.

Şehrin dört bir yanından akın eden vatandaşlar meydanları hınca hınç doldurdu.
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