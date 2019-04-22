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AK Parti'li Bekir Bozdağ'a saldıran şahsa CHP'li Umut Oran böyle sahip çıkmıştı

22.04.2019 12:01

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası akıllara AK Parti'li isimlere yapılan saldırıların ardından CHP'li isimlerin sergiledikleri tutumlar geldi. 2013 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bir törende yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın birebir şahidi olan Kılıçdaroğlu ise saldırı sonrası yaptığı konuşmada saldırıya değinmemiş ve kınama yapmamıştı. Yaşanan bu olay sonrası Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Ayrıca Bozdağ'a saldıran şahsı CHP'li milletvekili Umut Oran korumaya almış ve şahısla yakından ilgilenmişti.


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