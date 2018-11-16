Haberler Web TV AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

16 Kasım 2018, Cuma

AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Temayül yoklaması 25 ilin sadece ilçelerinde olacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları