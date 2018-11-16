AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru

AK Parti'de 25 il merkezinde temayül yoklaması yapılmayacak. Temayül yoklaması 25 ilin sadece ilçelerinde olacak.
AK Parti'den seçimlerle ilgili yeni duyuru16 Kasım 2018, Cuma
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