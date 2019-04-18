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AK Parti'den flaş mazbata hamlesi! İl Seçim Kurulu’na başvuracak

18.04.2019 18:17

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayına alelacele mazbata verdiği belirlendi. AK Parti, Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan İlçe Birleştirme Tutanağı’nın hukuksuz olduğu, buna dayanarak hazırlanan İl Seçim Birleştirme Tutanağı’nın da geçersiz olacağı iddiasıyla İl Seçim Kurulu’na başvurma kararı aldı. Başvuruda, İmamoğlu’na hukuksuz şekilde mazbatasının teslim edildiği belirtilecek.


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