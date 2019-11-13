AK Parti'den Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e sert tepki! 13.11.2019 10:12

Partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözlerini çarpıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında Hazine ve Maliya Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi kötü diyen herkese terörist dediğini iddia etti.

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından Akşener'in o sözlerini yalanlayan bir video paylaştı.

"YALANLARINIZI YÜZÜNÜZE TEK TEK ÇARPACAĞIZ"

Akşener'in çarpıttığı Berat Albayrak'ın o sözlerine yer veren Muş, "İftiralarınızı tek tek yüzünüze çarpacağız. Kayıtlar ortada. Akşener alenen yalan söylüyor. Kendi kafasından uydurduğu ifadeleri sanki Bakan bey söylemiş gibi anlatıyor. Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın" ifadelerini kullandı.