AK Parti'de hangi ilde kim aday gösterilecek? 21 Kasım 2018, Çarşamba

Herkesin gözü AK Parti'den yapılacak olan açıklamaya çevrilirken, salı günü akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti strateji ekibi toplantısı yapıldı. A Haber Haber Koordinatörü Fatih Atik, canlı yayında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilin belediye başkan adayını açıkladı. Detaylar haberimizde...