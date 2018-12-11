Fransa'da yaşanan sokak şiddetini "barışçıl bir eylem" olarak tanımlayan terör destekçisi Portakal’a AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Çelik, “Fatih Portakal’ın bu kadar sorumsuz şekilde paylaşımda bulunması dikkat çekicidir. Vandalizme ve barbarlığa dönük davetler olarak görüyoruz ve tabii ki güçlü bir şekilde kınıyoruz.” dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vandalizme ve barbarlığa dönük davetleri güçlü bir şekilde kınıyoruz11 Aralık 2018, Salı
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Vandalizme ve barbarlığa dönük davetleri güçlü bir şekilde kınıyoruz
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