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AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım küçük çocuğu böyle sevindirdi

23.05.2019 21:45

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım, gezi sırasında bir çocuğun akülü arabadan inmemesi üzerine yanına gitti. Bir süre çocuğun annesi ile konuşan Binali Yıldırım, daha sonra 5 yaşındaki çocuğa akülü arabayı satın aldı.


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