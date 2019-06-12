AK Parti bu akşam askerlik kanunu görüşmek için toplanıyor 12.06.2019 10:56

AK Parti Grubu bu akşam saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda yeni askerlik düzenlemesinin ele alınacağı öğrenildi.

AK Parti Grubu bu akşam saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda askerlik düzenlemesinin ele alınacağı öğrenildi.

AK Parti'de yapılacak kapalı grup toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak. Akar'ın terhis olacak askerlerin TSK'da bir zafiyetine yol açıp açmayacağı konusunda bir sunum yapacak. Muhalefet partilerinden gelen eleştirilerden biri de bedelli askerliğin ücreti de masaya yatırılacak. Son olarak Cumhurbaşkanına verilen muafiyet yetkisi de tekrar görüşülecek.

S-400 VE DOĞU AKDENİZ DE MASADA



ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu görüşme de AK Parti Genel Merkezi'nde masaya yatırılacak. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.