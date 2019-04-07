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AK Parti, Ankara'nın tüm ilçelerinde oyların yeniden sayımı için başvurdu

07.04.2019 13:24

AK Parti, Ankara'nın tüm ilçelerinde oyların sayılması için il seçim kuruluna başvurdu. Ankara'da itiraz edilen ve geçersiz oylarda son durum ne? İtirazlar sonrası Ankara seçim sonuçlarında son dakika gelişmeleri neler? İşte A Haber canlı yayını aracılığıyla Ankara'da son durum...


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