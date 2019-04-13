Afyonkarahisar'da korkunç cinayet! İki kız kardeş başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 13.04.2019 07:40

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, iki kız kardeş Aysel (20) ve Hatice Şahin (16) evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma iki kız kardeşin babası ile 2 erkek kardeşini gözaltına aldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.