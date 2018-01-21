Afrin’in içinden ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" sonrasında Mehmetçiğin vurduğu Afrin’in içerisinden ilk görüntüler geldi. Afrin’in içinden çekilen görüntülerde terörist PKK-PYD'li militanların kullandığı askeri nitelikteki noktaların çoğunun boşaltılmış durumda olduğu dikkatleri çekiyor. Edinilen bilgilere göre militanların sivil gibi davranıp şehirde araçlarla devriye attığı belirtiliyor.
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