Afrin'e giden yolda 'kuzey kilidi ' açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden arındırılmak istenen Afrin’e giden yolda stratejik öneme sahip Şeran beldesi ile Katme, Kefer Cenne ve Maşele köylerinin alınmasıyla bölgede 'Kuzey kilidi' açılmış oldu. Kefer Cenne'de kontrolü ele geçiren ÖSO güçleri ise köydeki evleri tek tek kontrol etmeye başladı. Olası patlayıcı tuzaklamalarına karşı köyde arama tarama yapan ÖSO güçleri, sokaklarda ve evlerde bulunan terör örgütünü simgeleyen flamaları yakıp, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu poster ve panoları da silahları ile parçaladı.
Afrin'e giden yolda 'kuzey kilidi ' açıldı08 Mart 2018, Perşembe
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