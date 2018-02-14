Afrin'den çok kritik görüntüler

18 / 8 14 / 5 9 / -1 4 / -7 13 / 2 14 / 3 12 / 1 19 / 12 1 / -6 10 / 1 16 / 8 13 / 6 15 / 2 14 / 1 6 / -5 11 / 4 10 / -2 5 / -3 11 / -1 12 / 2 14 / 6 13 / 8 11 / 0 11 / -1 12 / 5 13 / 2 13 / 3 11 / 5 12 / -2 7 / -2 3 / -5 11 / 0 12 / 3 12 / 5 9 / -3 4 / -2 16 / 8 13 / 2 10 / 0 13 / 7 15 / 9 13 / 5 13 / 1 13 / 2 1 / -8 11 / -2 12 / -2 12 / 1 12 / 5 14 / -1 13 / 5 13 / 6 14 / 3 9 / 1 12 / 1 14 / 7 11 / 6 18 / 11 12 / 4 8 / -1 11 / -2 11 / 0 13 / 5 16 / 7 12 / 5 14 / 5 14 / 4 13 / 3 12 / 4 9 / -3 15 / 5 9 / 3 12 / 6 13 / 1 12 / 6 11 / -1 9 / 1 4 / -1 13 / 6 10 / -3 13 / 3 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi.
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