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Afrin'de YPG zulmünden kaçış

16 Mart 2018, Cuma

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. A Haber Afrin'de YPG zulmünden kaçan sivilleri görüntüledi.

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