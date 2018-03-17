Afrin'de YPG zulmünden kaçış

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ hedeflerine karşı Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. A Haber Afrin'de YPG zulmünden kaçan sivilleri görüntüledi.
Afrin'de YPG zulmünden kaçış16 Mart 2018, Cuma
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