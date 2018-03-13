Afrin'de siviller evlerini terk ediyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ortaklığında Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin merkezine yaklaşılmasıyla birlikte bölgedeki sivillerin evlerini terk ettiği görüntülendi.
Afrin'de siviller evlerini terk ediyorlar12 Mart 2018, Pazartesi
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