Afrin'de kullanılacak yerli ÇNRA mühimmatı

ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı'nda kullanılacağını açıkladı.
Afrin'de kullanılacak yerli ÇNRA mühimmatı08 Mart 2018, Perşembe
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