Afrin'de kullanılacak yerli ÇNRA mühimmatı 08 Mart 2018, Perşembe

ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı'nda kullanılacağını açıkladı.