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Afrin'de 3 köy daha terörden temizlendi

19 Şubat 2018, Pazartesi
Afrin'de teröristlerden arındırılan yerleşim birimi ve stratejik nokta sayısı 72'ye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin DalıHarekatı'nda Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri ile 687.Tepe'sini teröristlerden arındırdı.
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