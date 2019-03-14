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Adriana Lima ve Metin Hara hakkında şok iddia! 10 gün önce buluştular ve...

14.03.2019 16:48

Adriana Lima ile Metin Hara hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Lima ile Hara'nın 2 yıl önce yaz aylarında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti. İddiaya göre Adriana Lima ile Metin Hara 10 gün önce bir araya gelip ilişkilerini gözden geçirdiler. Adriana Hara'ya 2 şart koştu. İşte Adriana Lima'nın Metin Hara'ya şartı...


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