Adriana Lima ve Metin Hara hakkında şok iddia! 10 gün önce buluştular ve... 14.03.2019 16:48

Adriana Lima ile Metin Hara hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Lima ile Hara'nın 2 yıl önce yaz aylarında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti. İddiaya göre Adriana Lima ile Metin Hara 10 gün önce bir araya gelip ilişkilerini gözden geçirdiler. Adriana Hara'ya 2 şart koştu. İşte Adriana Lima'nın Metin Hara'ya şartı...