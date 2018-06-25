Yol Durumu

Adil Gür ilk sonuçlara göre seçimi yorumladı

24 Haziran 2018, Pazar

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. A Haber canlı yayınında sonuçları değerlendiren A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini işaret etti.

İKİNCİ TUR YOK
Adil Gür, Erdoğan'ın seçimlerde yüzde 53 ile 55 arasında bir oy oranına ulaşacağını seçimlerin ilk turda biteceğini söyledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları