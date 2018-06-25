Adil Gür ilk sonuçlara göre seçimi yorumladı

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. A Haber canlı yayınında sonuçları değerlendiren A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini işaret etti.
İKİNCİ TUR YOK
Adil Gür, Erdoğan'ın seçimlerde yüzde 53 ile 55 arasında bir oy oranına ulaşacağını seçimlerin ilk turda biteceğini söyledi.
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