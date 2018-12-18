Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu kişilerin pompalı tüfekli ve bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Şüpheli 4 kişi olay yerinden kaçarken A.G. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı17 Aralık 2018, Pazartesi
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