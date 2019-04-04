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Adana'da polisten nefes kesen operasyon! Aracın üzerine atladı

04.04.2019 10:45

Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda narkotik polisi kaçmaya çalışan zanlıların hareket halindeki otomobilin üst kısmına atladı.


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