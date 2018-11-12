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Adana'da ortalık savaş alanına döndü... 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı!

12 Kasım 2018, Pazartesi

Adana'da 2 bin 500 liralık komisyon nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açan kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kavgaya karışanların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, ardından da silahların çekildiği görüldü.


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