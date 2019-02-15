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Adana'da operasyon! Polisin durdurduğu ticari araçtan cephanelik çıktı

15.02.2019 14:24

Adana'da yunus ekiplerinin şüphelenip durduğu ticari araçtan 6 ruhsatsız tabanca, 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi.


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