Adana'da bir kadın annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Adana'da bir kadın, annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti25.04.2019 13:27
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