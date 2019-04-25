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Adana'da bir kadın, annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti

25.04.2019 13:27

Adana'da bir kadın annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.


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