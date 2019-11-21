Adana Sıfır Bir dizisi oyuncuları kavgaya karıştı: Ciğer şişi ile kovaladılar 21.11.2019 11:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘lanet dizi’ diye tanımladığı dizilerden olan ve Adana’da çekilen Sıfır Bir internet dizisi oyuncuları selamlaşma yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi ciğer şişiyle kovaladı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cengizhan Y. tutuklandı, B.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesindeki bir ciğerci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, konusu suç olan ve internet üzerinden yayınlanan, geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği diziler arasında yer alan dizinin oyuncuları Cengizhan Y. ve Burak A., ciğercide Hüseyin A. ve Abdullah H. ile selamlaşma yüzünden tartıştı. Dizi oyuncuları ciğer şişiyle kovaladığı Hüseyin A.'yı ve Abdullah H.'yi bir süre sonra yakalayarak darp etti. Oyuncular, A.'nın ruhsatlı silahını da gasp ederek kaçtı.

Hüseyin A.ve Abdullah H. Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken Seyhan Araştırma ekipleri şikayet üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler gerçekleştirdiği operasyonda Burak A.ile Cengizhan Y.'yi gasp ettikleri silahla bilikte gözaltına aldı. Yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Cengiz Y. tutuklandı, Burak A. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.