Aç kalan yavru ayı sokağa indi, vatandaşlar görüntülemek için telefonlarına sarıldı08.05.2019 07:26
Sarıkamış'ta iftar saatinde evlerden çıkan yemek kokularını alan yavru ayı vatandaşlara aldırış etmeden sokağa indi. Vatandaşların gözleri önünde çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı ise vatandaşların ilgi odağı oldu.
Sarıkamış'ta yaşayan boz ayıları günün her saatinde sokakta göremeye alışan vatandaşlar, bu kez iftar saatine dakikalar kala etrafa yayılan yemek kokularını alan yavru ayının sokakta dolaştığına şahit oldu. Çöp konteynerini devirerek yiyecek arayan yavru boz ayı, vatandaşlara aldırış etmeden saatlerde sokakları gezdi.
Yavru ayıyı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Bir süre sokaklarda yiyecek arayan yavru ayıya vatandaşlar da yiyecek bıraktı. Karnını doyuran yavru ayı daha sonra salına salına yuvasına döndü.
- Aç kalan yavru ayı sokağa indi, vatandaşlar görüntülemek için telefonlarına sarıldı
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