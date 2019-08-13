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Abisinin boğulduğu haberini alır almaz kendini göle attı

13.08.2019 20:56

Bursa'da İznik Gölü'ne serinlemek için giren iki arkadaştan biri baygın halde bulunurken diğerinin cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin kız kardeşi abisinin öldüğü haberini alınca kendini göle attı.


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