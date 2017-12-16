Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz'ın haberi yok

Albayrak, "Üzüntümüz çok büyük. Maalesef Mesut Yılmaz Bey'in ve Berna Hanım'ın haberleri yok. Çünkü ABD'ye bir tedavi için gitmişlerdi. Normal gelişleri bu akşamdı. Sabah olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de havalimanı gideceğim uçaktan almak için. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki kimse bilgi veremesin ona. Ama nasıl söyleyeceğiz nasıl yapacağız Allah bilir." diye konuştu.
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