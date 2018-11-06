Abdullah Tivnikli'ye veda

Başkan Erdoğan, Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Abdullah Tivnikli'ye veda06 Kasım 2018, Salı
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