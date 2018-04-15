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ABD'nin Suriye'yi vurduğu görüntüler yayınlandı

14 Nisan 2018, Cumartesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'yi vurma emri verdi. Trump'ın emriyle ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'yi vurmaya başladı. İşte o anlar...

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