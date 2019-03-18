Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Daha önce pek çok dünyaca ünlü isim Müslümalığı tercih etmişti. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, Müslüman oldu ve bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaştı.
ABD'li şarkıcı Della Miles Türkiye'de Müslüman oldu!18.03.2019 18:21
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