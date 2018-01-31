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ABD'li askere evlatlık verilmişti! 28 yıl sonra gerçek annesiyle buluştu

30 Ocak 2018, Salı
İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askere evlatlık verilen yüzlerce çocuktan biri 28 yıl sonra canlı yayında gerçek ailesine kavuştu.
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