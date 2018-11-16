ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle yeni açıklama 15 Kasım 2018, Perşembe

ABD yönetiminin, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın böyle bir talimat vermediği duyuruldu.