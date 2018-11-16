ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle yeni açıklama

ABD yönetiminin, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddia edildi. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın böyle bir talimat vermediği duyuruldu.
ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle yeni açıklama15 Kasım 2018, Perşembe
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