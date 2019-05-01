ABD’den 30 teröriste Stinger eğitimi 01.05.2019 05:14

Terör örgütü PKK/YPG’ye binlerce TIR silah veren Amerikan yönetimi bu kez de teröristlere Stinger uçaksavar füzesi teslim ediyor. Amerikan ordusu 30 YPG’li teröristi Stinger’ların kullanımı konusunda eğitti bile. Şimdi de Suriye’nin Rumeylan, Şedadiye, Çelebiye ve El Omer bölgelerinde fırlatma rampalarının yerleştirileceği alanlar tespit ediliyor. Rakka ve Deyr Ez Zor’a da İsrail ordusuna ait Spike tipi savunma sistemlerinin yerleştirilmesi planlanıyor. İkinci Kandil olarak bilinen Irak’ın Sincar kenti de Stinger üslerinden biri olacak. Amerika’nın bu skandal adımını ATV Haber’e değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK’nın bu füzelere sahip olmasının Suriye’de ve Irak’ta sahaya nasıl yansıyacağını da açıkladı. İşte Amerika’nın kendi envanterindeki Stinger’ları terör örgütüne vermesindeki mesaj…