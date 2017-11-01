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ABD'deki saldırı anı kameralara böyle yansıdı

01 Kasım 2017, Çarşamba
ABD'nin New York şehrinde terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı bulunurken saldırı anı kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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fert fert

ulan arkadaş.özbekistan devlet başkanı türkiyeyle yakınlaştıya..artık konu sadece ve sadece türkiye..heleki baku-tiflis-kars tren yolu açıldıki..vay vay vay...artık ülkemizde her şey olabilir amerika tarafından..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.11.2017 10:27
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