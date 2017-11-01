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ABD'nin New York şehrinde terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı bulunurken saldırı anı kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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ulan arkadaş.özbekistan devlet başkanı türkiyeyle yakınlaştıya..artık konu sadece ve sadece türkiye..heleki baku-tiflis-kars tren yolu açıldıki..vay vay vay...artık ülkemizde her şey olabilir amerika tarafından..
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