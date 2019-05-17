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ABD’de feci olay! F-16 jeti deponun çatısına düştü

17.05.2019 11:23

ABD’de bir F-16 jeti, eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, depoda ise yangın çıktı.


Kaza, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki 'March Air Reserve Üssü'nde yerel saat ile 15:45'te meydana geldi. Yetkililer, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve önlem olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, uçağın düştüğü depoda yangın çıkarken, yakınlarda bulunan bir otoban güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.


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